Torino Juventuse jalgpalluril avastati koroonaviirus

25-aastane neljakordne Itaalia meister on esimene tippjalgpallur, kelle on maailmas kulutulena leviv haigus enda rüppe jõuga võtnud. Juventuse teatel pole tal veel viiruse sümptomeid esinenud, kuid test osutus positiivseks.

Itaalia on Euroopas koroonaviiruse epitsenter ning viimastel andmetel on Saapamaal nakatunud COVID-19 haigusse peaaegu 12 500 inimest, kellest 827 on surnud.