Atalanta tunnustas kaitsjat, kes on ainsana suutnud Itaalia klubi vastu värava puhtana hoida

FOTO: CARL RECINE/Action Images via Reuters

Atalanta vastu on sel hooajal Meistrite liigas mänginud seitse väravavahti, kuid vaid üks on suutnud Itaalia klubi nulli peal hoida. Selleks meheks on 29-aastane Mancester City kaitsemängija Kyle Walker, kes sai teoga hakkama novembris peetud alagrupimängus.