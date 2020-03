Eesti suusasportlased teenisid EMilt pronksmedalid

Esikoht kuulus favoriitidele, Venemaa I võistkonnale, kus sõitsid Alena Trapeznikova ja Sergei Gorlanov (46.14). Selge vahega tuli nende järel hõbedale Rootsi (+00.52) koosseisus Markus Lundholm ja Magdalena Olsson. Pronksi eest heitlesid terve võistluse Eesti ja Soome. Medali saatus otsustati umbes poolteist kilomeetrit enne finišit, kui Mattis Jaama valis üle-eelviimasesse ontrollpunkti minekuks vahetult tema ees sõitnud Soome esinumbrist, sprindi pronksmedalistist Tuomas Kotrost erineva teevaliku ning julge risk õigustas end: see andis Jaamale viimaseks kilomeetriks otsustava kuuesekundilise edumaa. Finišis jäi Eestit esikohast lahutama 1.36, Soomet kuus sekundit rohkem

«Daisy tuli avavahetuselt teisena, ainult neli sekundit Trapeznikovast maas, minu eesmärk oli edu hoida. Teine vahetus sujuski mul suurepäraselt: tempo oli hea, vigu ei teinud. Neljandas vahetuses nii sujuvalt ei läinud, kohe esimesse kontrollpunkti minnes tegin suurel kiirusel paralleelsituatsiooni vea, mille ajalist suurust ei teagi. Kartsin korraks, et olen edu maha mänginud ja oleme medalimängust väljas. Õnneks suutsime siiski püsida liidreid püüdvas pundis, võistlus jätkus ja kõik sujus edasi paremini. Lõpp hea, kõik hea,» jäi Jaama rahule.