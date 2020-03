NBA juht viitas, et tänavu mängitakse korvpalli ka padusuvel

Liiga tegevjuht Adam Silver kinnitas TNT-lt antud intervjuus, et mängudega ei jätkata lähima 30 päeva jooksul, ent edasine on lahtine. «Täpsemaid tähtaegu pole võimalik anda, oleme mängijaid ja fänne hoiatanud laias laastus kuuajase pausiga,» selgitas ta.

Mõistagi tahaksid kõik, et mehed võimalikult kiiresti tagasi platsile saaks, kuid kõige tähtsam on tervis. Silveri sõnutsi ei saa selle arvelt mingeid kompromisse lubada.

USA spordis on koroonaviiruse levik veel üsna värske teema, mistõttu oleks rutakas teha pikemaid prognoose. Hooajale ei soovita joont alla tõmmata, kaalutakse teisi võimalusi.

«Isegi, kui paus venib kuu või kuue nädala pikkuseks, siis saame mängudega uuesti alustada. See võib tähendada, et finaalmatšid toimuvad koguni juuli lõpus. Aga kindlasti on vara hooaeg lõppenuks kuulutada,» resümeeris Silver.