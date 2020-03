Kudre teenis EMil kuuenda koha

«Pärast Trapeznikova tühistamist sain kuuenda koha. Kuues koht on tegelikult väga hea, orienteerumisvigu ma täna ei teinud, kuid võtsin mõned aeglasemad teevalikud. Teevalikud olid täna väga keerulised. Tundsin, et kolm eelmist võistluspäeva on mind kurnanud ja täna oli raske endast kõik välja suruda, seda nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Keskendusin tehniliselt puhtale sooritusele ja seda ka tegin,» sõnas Kudre.