ETV paneb peagi ilmselt õhtuse spordisaate pausile

«See olukord on spordiajakirjanduse ja ühiskonna mõttes väga uus ning mingis mõttes on see tekkinud kiiresti ja muutunud ootamatult väga suureks. See, kuhu täna oleme jõudnud – niisugust stsenaariumi ei osanud karta. Oli selge, et paljud spordivõistlused lükatakse edasi.