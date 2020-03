Kas laskesuusa Kontiolahti MK-etapp pidanuks toimuma?

«Kui oleksite minult seda enne võistlust küsinud, siis oleksin öelnud jah – jätke MK-etapp ära. Kuid mina juhtisin MK-sarja. Kui oleksite küsinud neilt, kes minu selja taga olid, siis oleksid nad eitavalt vastanud,» ütles Martin Fourcade’i ees vaid kahe punktiga suure kristallgloobuse võitnud norralane Johannes Thingnes Bø.

«Üldiselt tunnen end hästi. Nad (soomlased) hoidsid MK-etapiga madalat profiili ning publikut ei olnud. Elasime justkui omas mullis. Suures plaanis on tegu aga kohutava olukorraga. Kui sellele mõelda, siis me võib-olla poleks pidanud võistlema, kuid nad tegid omalt poolt kõik, et asjad hästi sujuksid,» jätkas Bø.

Rahvusvahelise Laskesuusaliidu (IBU) juhatuse liige Tore Bøygard ütles, et MK-etapi toimumine oli õige otsus. Tema sõnul kogunesid pärast reedest sprinti nii korralduskomitee kui rahvuskoondise treenerid. Ühiselt otsustati, et laupäevased jälitussõidud toimuvad, kuid pühapäevased teatesõidud mitte. «Järgisime Terviseameti reegleid ning mitte miski ei viidanud, et Soomes midagi valesti oleks,» ütles ta.

Laskesuusatajad said kriitikat, et pärast laupäevaseid jälitusõite üksteisele patsu lõid. «Järgisime hügieeni reegleid ning pesime käsi. Võib-olla nägime üksteisel patsu andes tobedad välja, kuid talisportlastena kanname palju riideid,» rahustas Bø kriitikuid.

MK-sarja üldarvestuses teise koha teeninud norralane Tiril Eckhoff pidas õigeks, et Soome etapp ikkagi toimus. «Võib-olla oli see hea, et saime kodus istujatele natukene meelelahutust pakkuda,» ütles ta.