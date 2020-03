Premier League’i suurim väravakütt: kui hooaega lõpuni ei mängita, ei tohiks Liverpooli võitjaks kuulutada

Premier League pole veel teatanud, kuidas kavatseb hooajaga edasi minna. Esialgu on liiga peatatud kuni 3. aprillini. Endine Newcastle’i ründaja Shearer on arvamusel, et kui kõiki mänge ära ei mängita, ei tohiks välja kuulutada ka võitjat. Vahet pole, et Liverpooli edu lähima jälitaja Manchester City ees on kolossaalsed 25 punkti.