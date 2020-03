Hooaja esimese poodiumikoha teeninud soomlane sai bossilt kiita

Suninen lõpetas Mehhiko etapi Sebastien Ogier’ ja Ott Tänaku järel kolmandana. «Teemut oli väga nauditav sel nädalavahetusel vaadata. Ta alustas hooaega raskelt, kuid me kõik teadsime, milleks ta võimeline on. Ta sai Mehhikost kindlasti enesekindlust juurde,» sõnas Millener Rallit.fi-le. Hooaja esimesel kahel etapil Montes ja Rootsis sai soomlane kaheksanda koha.

«Gus ei leidnud kogu nädalavahetusel head sõidustiili. Samuti oli tal laupäeval tehnilisi probleeme. Tean, et ta on pettunud, kuid see ei olnud tema jaoks ka väga masendav nädalavahetus,» kommenteeris Millener Greensmithi esitust.