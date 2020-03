Toyotale tõi Mehhikos edu varasemate altminekute analüüsimine

2017. aastal rallikarusselliga taasliitunud Toyota polnud siiani Mehhikos triumfeerinud. Mullu oli Ott Tänak sellele väga lähedal, kui tõusis pjedestaali teisele astmele, kuid pigem olid tõusva päikese maa autotootja mehed näinud vaeva, et neljarattaline kuidagigi finišisse tuua.

Resultaadist veelgi tähendusrikkam oli aga asjaolu, et seekord olid rivaalid Hyundai ja M-Sport need, kes kõrgetes ja kuumades oludes probleemidega maadlesid. Samal ajal kui Toyota Yarise mootor rahulikult nurrus.

Toyota meeskonna spordidirektor Kaj Lindström oli Mehhiko ralli järel kui tiimi presidendi Toyoda kaja. «Kui me 2017. aastal siia esimest korda tulime, olime raskustes, kuid oleme oma vigadest õppinud. Olen väga õnnelik, et Sebastien ja Julien [Ingrassia] suutsid meile siin esimese võidu tuua. Nüüd on meil koguni kolm autot esiviiskus,» sõnas endine kaardilugeja.