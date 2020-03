Miks teenivad WRC-tiimid punkte ka teises kümnes lõpetanud sõitjate eest?

Enne Mehhiko rallit oli Toyotal 73 ja Hyundail 63 punkti ehk kahte kanget lahutas kõigest 10 punkti. Kuna nii Neuville'i kui ka Sordo katkestasid Mehhiko ralli, võiks ju esmapilgul tõesti eeldada, et nüüd on Jaapani autotootja edu igirivaali ees mäekõrgune. Ent nii see pole. Toyotal on koos 110 punkti, Hyundail 89 ehk vahe suurenes kõigest 11 silma võrra.

Konks peitub asjaolus, et laupäeval rally-2 süsteemis rajale naasnud Neuville jõudis ikkagi finišisse. Ning olgugi, et üldarvestuses leiab belglase nime alles 16. kohalt, tõi ta meeskondlikus mõttes Hyundaile väärtuslikud kuuenda koha punktid*.

Palju päästerõngaid võib aga meeskondadele visata? Esmalt lubatakse mees rajale tagasi rally-2 süsteemis ning seejärel antakse ikkagi Hyundaile punkte? Seda hoolimata asjaolust, et absoluutarvestuses jäi belglast viimasest punktikohast lahutama 27 minutit. Kas see vähe ebaõiglane pole?

«See olukord häirib ka mind,» tunnistas Postimehe ja Kanal 2 rallikommentaator Miko Niinemäe. «See on veider, et neid punkte nii jaotatakse, sest kui võtame absoluutarvestuse punktid, siis neid nii ümber ei jaotata. Nõnda nagu kohad jäävad viimase katse lõpus, nii ka on. Aga see on ilmselt soetud sellega, et kõik autod sõidaks ralli lõppuni.