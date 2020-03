Eesti korvpallilegend: kuniks meil pole kolme-nelja Euroliiga tasemel põhimeest, ei saa ka koondis oluliselt edasi minna

Pool sajandit tagasi maailma korvpallilavasid vallutanud tallinlane veedab 77-aastasena õnnelikku pensionipõlve ja avaldab lootust, et Eesti meeste rahvuskoondist ootab lähiajal ees uus tõus.

«Kui Kalev/Cramol kukub vahel mõni mäng idaliigas hästi välja. Käin tihti kohapeal vaatamas neid mänge. Ka Eesti koondis mängis kohati väga ilusti, võit Serbia üle oli rõõmustav,» vastas Tomson küsimusele, mis teda praegu Eesti korvpalli juures rõõmustab. «Aga üldiselt arvan ma ikkagi, et kuniks meil pole kolme-nelja Euroliiga tasemel põhimeest meeskonnas, ei saa ka koondis oluliselt edasi minna.»

Endine mängumees tõdeb, et praegustest Eesti noortest küll kirjutatakse, ent nende mänge ei näe. Seetõttu on raske potentsiaalile hinnangut anda. Küll aga lisab optimismi tõik, et välismaal saavad meie mehed karastust.