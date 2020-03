Kevin Durantil avastati koroonaviirus

Neljast Netsi nakatunust on sümptomeid näidanud vaid üks ning tegemist pole Durantiga. Kes on ülejäänud kolm maailma tugevaima liiga tiimi nakatunut, ei ole praegu teada.

Kahekordne olümpiavõitja Durant on spordimaailma üks nimekamaid nakatunuid. NBAs on ta aga kõige kuulsam, teiste tuntud pallurite hulgas on koroonaviirus avastatud ka Utah Jazzi mängijatel Rudy Gobert'il ja Donovan Mitchellil.

Viimase seisuga on USAs avastatud 6362 koroonaviiruse juhtumit, kuid arv on möödunud paari päevaga hüppeliselt tõusnud. Surma on saanud 108 inimest ning ametlikult on haiguse seljatanud 17 nakatunut.