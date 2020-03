CSKA pealik: üks Kalev/Cramo abitreeneritest nakatus koroonaviirusse

Eelmisel nädalal teatas Eesti parim korvpalliklubi BC Kalev/Cramo, et ühel nende meeskonnaliikmel tuvastati koroonaviirus. Moskva CSKA presidendi Andrei Vatutini sõnul on tegemist abitreeneriga. Kalev/Cramos on juhendaja Roberts Štelmahersil kaks abilist: Indrek Reinbok ja Akselis Vairogs.