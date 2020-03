Kohalik vutilegend jäi esmalt ilma lahkumismängust ja seejärel ka töökohast

Mullu kevadel Kalevi peatreeneriks saanud Dmitrijev lahkub klubist vastastikusel kokkuleppel ning esialgu täidab temast tühjaks jäänud koha viimased kaks hooaega klubis abitreenerina töötanud Liivo Leetma.

«Nägime Sankaga (Dmitrjievi hüüdnimi – toim.) koos, et meie pikaajalised visioonid ei kattu ning ta soovib uusi väljakutseid ja hetkel on parim aeg sellele mõtlemiseks. Lahkuminek oli mõlemapoolne otsus. Kindlasti kohtume staadionil ja soovime talle palju edu,» sõnas Kalevi spordidirektor Joel Lindpere.

«Ajal, millal toimub palju muutusi ning tahame, et klubi hakkaks pärast eriolukorra laabumist mõtlema klubikeskselt, otsustasime, et Liivo on parim kandidaat esindusega jätkamiseks.

Abitreeneri ameti esindusmeeskonna juures võtab üle praegune U21 abitreener Innar Paal, kes on meie klubist sirgunud mängija. Ta saab nüüd võimaluse end kõrges mängus proovile panna. Liivo ja Innar jätkavad mõlemad samuti klubis noortetöö juures,» jätkas Lindpere.

Esindusmeeskonna treenerite tiimis jätkavad väravavahtide treener Mattias Traublum ja füsioterapeut Laura Ernits.

106 korda Eesti koondist esindanud Dmitrjev jõudis Kalevit juhendada 41 ametlikus kohtumises, millest võideti 10 (võiduprotsent 24,3%) ja viigistati 6.

«Direktoriga jõudsime selleni, et mina ei jätka. Olen õnnelik, et selle kogemuse peatreenerina sain. Praegu lihtsalt on seis selline, et meile mõlemale on parem, kui teed lähevad lahku,» sõnas endine poolkaitsja Soccernet.ee-le.

Mida töötuks jäänud treener edasi teeb, ta praegu öelda ei osanud. «Praegu võtan pausi ja vaatan, mis edasi. Inimeste jaoks on raske aeg,» sõnas ta.