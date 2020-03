NBA võib peagi spordisõpradeni tuua täieliku maiuspala

Täpselt nädal aega tagasi 12. märtsil otsustas NBA, et lükkab kõik põhihooaja kohtumised teatmata tähtajaks edasi. Põhjuse selleks andis Utah Jazzi prantslasest keskmängija Rudy Gobert, kellel diagnoositi unistuste korvpalliliigas esimene koroonaviiruse juhtum. Tänaseks kuupäevaks on sama haigus juba seitsmel erineval NBA korvpalluril.

Hetkel usutakse, et NBA võiks pausilt naasta kõige varem juuni keskpaigaks ja kesta koguni terve suve. Siiski on kolm erinevat varianti, mil põhihooaja taas käima lüüa. «Esimene variant on oodata, kuni kõik on rahunenud ja saali lastakse täismaja publikut. Teiseks suudaksime mängida tühjade tribüünide ees, kuid seda kindlasti ainult sel juhul, kui spetsialistid on andnud pärast asjaosaliste testimist nõusoleku,» selgitas Adam Silver.