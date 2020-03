Portugalis lõksus olevad Eesti jooksjad pääsevad erilennuga koju

Eesti Kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi on viimastel päevadel pidanud läbirääkimisi lennufirmadega, et leida nende hulgast parim pakkuja, kes tooks Portugalis treenivad Eesti jooksjad nädala lõpuks koju. Kokku on viibib Portugalis 80-90 Eesti jooksjat.