Karantiini eiranud Madridi Reali ründajat ähvardati vangistusega

Serbia prokuratuur kinnitas uudisteagentuurile Tanjug, et on jalgpalluri üle alustanud uurimist. Hispaaniast kodumaale naastes pidanuks Jovic end isoleerima, kuid ta lahkus oma Belgradi äärelinnas Vracaris asuvast korterist.

«Fakt, et ta on tuntud ja rikas sportlane, ei tähenda, et ta oleks karistamatu,» ütles Serbia siseminister Nebojsa Stefanovic. «Sa kas austad reegleid või lähed vangi.»