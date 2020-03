WRC-sarja tulevik saab selgemaks aprilli alguses

Eelmisel nädalavahetusel peetud Mehhiko ralli lõppes enneaegselt, et kõik piloodid, fännid ja muud ralliga seotud inimesed turvaliselt koju jõuaks. Võistluse toimumise ajal teatati, et edasi on lükatud aprilli lõppu planeeritud Argentina võidukihutamine.

Edaspidise osas on otsad aga lahtised. «Praegu jätkavad kõikide etappide korraldajad teadmisega, et võistlused toimuvad plaanipäraselt. See puudutab ka [4.-7. juunile planeeritud] Sardiinia rallit,» ütles WRC-sarja promootor Oliver Ciesla DirtFishile.

«Meie järgmine tähtis verstapost on aprilli esimesel nädalal. Siis peaks valitsused langetama uusi otsuseid ning teatama, milline on olukord riigis. Pärast seda saame kalendri peale edasi mõelda.»

Praeguse seisuga peaks järgmine etapp toimuma 23.-26. maini Portugalis. Selle järgnevad Sardiinia, Keenia (16.-19. juuli) ja Soome (6.-9. august) võidukihutamised.