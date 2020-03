Eesti võrkpallikoondislane krooniti Rumeenia meistriks

«Rumeenia liigasüsteem sarnaneb klassikalisele jalgpalliliigale. See tähendab, et play-off-mänge siin ei pidanudki toimuma. Juhtisime katkestamise hetkel päris kindlalt, vahe enne viimast toimunud mängu oli teisel kohal oleva meeskonnaga 10 punkti. Viimane liigamäng oligi eelmise nädala kolmapäeval (11. märtsil) just lähima konkurendi Craiova vastu,» rääkis Kollo volley.ee-le.

«Võitsime tühjade tribüünide ees peetud mängu kindlalt 3:0 ja sellega suurendasime vahet veelgi. Päev hiljem jõudsime teha veel tavalise jõusaalitrenni, aga siis tuli ka uudis, et liiga on peatatud ja sellega oligi asi ühel pool. Kolmapäeval 18. märtsil tegi liiga juhtkond ametliku otsuse ja kuulutas meid Rumeenia meistriteks.»

Kuigi hooaeg lõppes koroonaviiruse pandeemia tõttu enneaegselt usub Kollo, et võistkond vääris tiitlit ning tunneb triumfi üle rõõmu. «Teisest küljest on loomulikult mõru tunne just niimoodi hooaega lõpetada. Hakkasin just peale vigastust vormi jõudma, sekkusin viimastes mängudes episoodiliselt, et olla parimas vormis just hooaja lõpus otsustavates mängudes. Aga paraku sai kõik enne läbi,» lisas nurgaründaja.

Ta tunnistas, et Rumeeniast kojusaamine polnud eriti lihtne, kuid Eestisse ta jõudis ning nüüd püsib ta kodusel režiimil: «Koju jõudes panin end vabatahtlikku karantiini, olen oma maakohas metsade vahel, kus saab päeval õues tööd teha ja vabalt liikuda. See on ka peale pikka välismaal viibimist vaimule väga värskendav.»

Tunduvalt segasem on Türgis viibiva Oliver Venno seis. «Esimene info oli, et karikas jääb välja mängimata, aga liigat üritatakse võimalusel millalgi jätkata. Praegu on liiga kohamängud teadmata ajaks edasi lükatud. Samas päris ametlikku teadet pole mängijad veel näinud, nii et 100% kindel asi pole. Siin klubis mõned targemad arvasid, et ka karikavõistlustele on jäetud võimalus jätkumiseks,» ütles Istanbuli Galatasarays leiba teeniv diagonaalründaja.