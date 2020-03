Pretsedent: Rootsi klubi katkestas ühepoolselt lepingu kõigi mängijatega

«Oleme olukorras, kus paljudel meie partneritel on väga rasked ajad, lihtne pole ka linnal. Lisaks oli meil finantsiliselt niigi keeruline hooaeg, me ei teeninud oodatud tulu. Säärane otsus tuli väga raske südamega, ent meil olnud muud varianti.»

Lisaks tuleb kärpeid teha Bollnäsi võistkonna treenerite ja muude liikmete hulgas. Klubijuht Marcus Nygren tunnistas, et uudise teatamine oli raske, kuid kõik mõistsid selle vajalikkust. Aga mis saab edasi?

«Suhtleme kõigi mängijatega individuaalselt. Vaatame turul ringi, et selguks, millised võimalused meil tekivad. Olukord on keeruline, kuid raske töö ja suure südamega on siit võimalik välja tulla,» vastas Nygren.