Kirdi kibe konkurent: sain Doha MM-ilt õppetunni, väikestel apsudel võivad olla suured tagajärjed

«Nii mina kui ka mu treener Harro Schwuchow õppisime MM-i ebaõnnestumisest. Mõistsime, et see oli vaid üks kehv päev minu väga pikast karjäärist. Odaviskes võivad väikestel apsudel olla suured tagajärjed. See Dohas juhtuski,» vahendab European Athletics 28-aastast Röhlerit.

Kui kauaks sellised tingimused säilivad, pole praegu teada. Samuti on selgusetu, millal võiks võistlushooaeg alata. Kõigele vaatamata on Röhler positiivne, teatades enesekindlalt, et tal on taas käes vähemalt 90 meetri pikkune vise.