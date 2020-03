20 aastat WRC-karusselil keerelnud ülikogenud kaardilugeja leidis uue väljakutse

47-aastasele soomlasele pole kellelgi midagi vastu panna. Ewrc statistika kohaselt järgneb talle kaardilugejate arvestuses Marti Marc 197 etapiga, sõitjatest on talle kõige lähemal Jari-Matti Latvala 209 võistlusega.

«Tal on kindlasti võistluste juhtidele väga palju õpetada ja pakkuda. Eriti olukorras, kus MM-sarja lähitulevik on kahtluse all,» sõnas ralli peakorraldaja Kai Tarkiainen Soome meediale.

Anttila vöö vahel on 18 MM-etapi võitu, kõik pärinevad koostööst Latvalaga. Kodusel rallil triumfeeriti kolmel korral.

«Usun, et suudan anda perspektiivi ja vähemalt peaks mu soovitused midagi väärt olema. Olen näinud, kuidas mujal tehakse ja mis toimib. Soome MM-ralli on nii suur üritus, et väga palju parandada oleks raske. Aga kõrgete standardite säilitamine ja tasemelt tipus püsimine nõuab vaeva,» arutles Anttila.