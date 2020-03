Järjekordsed NBA pallurid andsid positiivse koroonaviiruse proovi

Varasemalt oli teada, et lisaks Gobert'ile on uude koroonaviirusesse nakatunud veel tema Utah Jazzi meeskonnakaaslane Donovan Mitchell, neli Brooklyn Netsi pallurit, sealhulgas ka Kevin Durant ja Detroit Pistonsi mängumees Christian Wood.

Eile saabusid teated, et neile lisandus veel kolm korvpallurit. Ainsana on teada, et Boston Celticsi meeskonnast haigestus sellesse viirusesse tagamängija Marcus Smart.