«Praegu on selgelt liiga vara rääkida, millal võiks taas jalgpalli kõrgel tasemel mängida. Hetkel peame lähtuma Maailma Terviseorganisatsiooni regulatsioonidest ja võitlema koroonaviiruse vastu,» seisis UEFA raportis. «Oleme juba varasemalt näidanud, et võime võtta raskeid otsuseid vastu, kuid selleks peame ka ekspertidega nõupidamisi. Tänasel päeval on inimeste tervis kõige olulisem.»