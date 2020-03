Itaalias viibiv Robert Täht soovib, et eestlased suhtuksid koroonaviirusesse tõsisemalt

«Itaalias olles olen tajunud, kuidas ka siin inimesed ei võtnud olukorda täie tõsidusega seni, kuni asjad läksid täiesti käest ära. Siin on oma vigadest õpitud ja praegu teevad kõik selleks, et peatada viiruse levik,» sõnas Täht sotsiaalmeedias.

Robet Täht teenib leiba Itaalia kõrgliigas teisel kohal asuva Perugia meeskonnas. Kuna liigat ametlikult lõpetatud pole ja see pandi seisma, siis peab eestlane istuma Itaalias kodus.

Kui Eestis on hetkel 263 tuvastatud nakatunut, siis Itaalias kasvab nende arv iga päev suurel kiirusel ning juba kerkis see number üle 40 000. Ka surmade arv kasvab uskumatult kiiresti ning tänaseks on viirus jagu saanud koguni 4000 itaallasest.