NBAs palliv Tšehhi korvpalliäss: sel hooajal palli enam mängu ei panda

Üheks selliseks palluriks on Tšehhi koondise vedaja Satoransky, kes on otsuses ülimalt pettunud, sest usub, et tänavu ei mängita ühtegi kohtumist ja tema viibib USAs suhteliselt mõttetult. «Pole kõige meeldivam siin olla ja vaadata, kuidas meeskondade omanikud proovivad ikkagi kuidagi hooaega lõpuni pidada. Seda kõike selleks, et võimalikult vähe raha kaotada,» selgitas Satoransky. «Lisaks kõigele olen oma perest eraldatud. Mu abikaasa ja tütar viibivad kodumaal. Hetkel näen küll, et sel hooajal enam palli mängu ei panda, kuid see pole minu otsustada.»