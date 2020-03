Selgus, millal võiks toimuda edasi lükatud Argentina MM-ralli

Varem ei juhtu seda aga valitsuse piirangute tõttu kindlasti. Tõele au andes on ralli toimumist raske näha, kuna ülemerevõistluse logistika nõuab tublisti aega ning aasta viimase kolme kuu jooksul on kalender võrdlemisi tihe.

Pealegi pole ju mõeldav, et rallit sõidetakse pärast novembri teises pooles toimuvat Jaapani etappi ka umbes detsembri keskpaigas, sest just umbes kolme nädala pikkune vahe on ülemerevõistlustel teiste etappidega. Uueks hooajaks ettevalmistumiseks on roolikeerajatel ja tiimidel niigi vähe aega.