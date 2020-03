Soomlased meenutasid suurt sõitu, kus Andrus Veerpalu oli üllatusmees

Kuna koroonaviiruse tõttu on spordimaailm seiskunud ja värskeid uudiseid jääb üha vähemaks, on meedia sunnitud mõtlema loominguliselt. Mõni väljaanne kaevub minevikku, nagu on seda teinud Soome Rahvusringhääling (YLE). Nemad meenutavad 1999. aasta Ramsau MMi 50 km murdmaasuusamaratoni, mis on meie põhjanaabrite talispordiajaloo üks meeldejäävamaid hetki. Nii nad väidavad!