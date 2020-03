F1-tiimid võivad muutuda meditsiinitehasteks

Kuna vormel 1 hooaeg on teadmata ajani edasi lükatud, pole tiimide inseneridel käes just kõige kiiremad ajad. Suurbritannia valitsus on aga öelnud, et nad vajavad rohkem meditsiinivahendeid ning F1-tiimide helgetel peadel poleks probleemi riigile appi tõtata.