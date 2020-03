Barcelona on sunnitud kärpima nii jalg- kui ka korvpallistaaride palka

Väga kõrgele tasemel on viidud ka korvpallisats, mitmete portaalide andmetel toimetakse Euroliigas kõrgeima eelarve, 41 miljoni euroga. Tänavu palgati Euroopa tippmängijad, et üle pika aja taas Vana Maailma tugevaim korvpallisari võita.

Mundo Deportivo kirjutab, et eile pöördusid klubijuhid jalgpalli esindustiimi poole potentsiaalse palgakärpe teatega. Täna said sama uudise korvpallurid. Tõsi, viimaste väike õlekõrs on, et võib-olla vutimeeste pealt tehtavad säästud, ent see näib ebatõenäoline.