Cristiano Ronaldo sai koroonakriisi ajal rõõmustava uudise

Ronaldo ema teatas eile, et ta sai haiglast välja ning naases kodusaarele Madeirale. «Elu õpetab ning peame kõige eest tänulikud olema. Samuti uskuma Jumalasse, et kõik saab korda,» kirjutas ta sotsiaalmeedias.

3. märtsil insuldi saanud naine, kes on varem võidelnud korduvalt vähiga, lisas: «Te arvasite, et ma ei tule tagasi! Oleme elus lihtsalt etturid. Mul on vedanud, et saan oma perekonda armastada ja nende lähedust nautida. Viimased päevad on olnud keerulised, kuid olen lõpuks tagasi oma pere juures.»