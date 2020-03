Saaremaa VK leegionär: klubis on vähemalt viis koroonaviirusse nakatunut

Maciel arvab, et nakatus märtsi alguses. Just siis külastas Saaremaad koroona Euroopa epitsentris ehk Põhja-Itaalias baseeruv Milano Powervolley, et pidada CEV Challenge Cupi veerandfinaali kaks kohtumist. Saapamaal ei mängitud koroonaviiruse tõttu.

Võistkonna kaptenina oli Macielil mitmeid kokkupuuteid näiteks Milano mängijate ja kohtunikega. Eelmisel nädalal tundis brasiillane kerget peavalu ning pärast ühte harjutuskorda kaotas ta koju jõudes teadvuse.

«Paar päeva hiljem sümptomeid enam polnud. Suhtlesin terviseametiga ning ütlesin, et ka mu naine tunneb end kehvasti. Mulle tuldi koju ja tehti proov, mis oli positiivne,» rääkis pommitaja. Tõsi, Macieli naiselt proovi ei võetud, kuid õnneks on tema seisund viimasel ajal selgelt paranenud. Siiski tunneb ta end väga nõrgana ning mees on kindel, et ka tema armastatul on viirus.

Sealjuures ütles karantiinis püsiv vollemees, et Saaremaa klubis on vähemalt viis-kuus nakatunut, ent ainult kahel inimesel oli palavik. Maciel kiitis ka Saaremaa fänne, kes pakkusid, et võivad mängijatele viia koju toitu, kui kellelgi oleks sellega abi vaja.

«Kuressaares on viirus kontrolli alla saadud ning mulle öeldi, et häda korral tuleb helistada 112. Meil on näide Itaaliast, kus inimestel läks aega, enne kui nad viirust tõsiselt võtsid ning nüüd on olukord kontrolli alt väljunud,» lõpetas ta.