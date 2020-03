Prantsusmaa tipplaskesuusataja lõpetas karjääri: mis lõbu on suusatada plusskraadidega kunstlumel?

2015. aastal laskesuusatamisele käe andnud Aymonier - varem tegeles ta murdmaasuusatamisega - on küll kõigest 28-aastane, kuid ei soovi rohkem tippspordiga tegemist teha. «Alates minu karjääri algusajast on maastikud ja lumeolud palju muutunud.

Esitasin endale küsimuse, mis lõbu on suusatada plusskraadidega kunstlumel ja treenida lühendatud radadel, et lund säilitada? Mul pole vastust, küll tean aga, et minu ideaal loodusest ja värskest õhust on teine,» kirjutas ta sotsiaalmeedias.