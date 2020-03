Malachowski: Tokyo mängudest võib kujuneda «Surmaolümpia»

Kahekordse kettaheite olümpiahõbeda Malachowski sõnul on ROKil vaja teha raske otsus. «Kogu situatsioon on raske. Mitte ainult minu, vaid ka kõikide teiste olümpiaks valmistuvate sportlaste jaoks. Mõne jaoks on olümpia elu tippsündmus. Eriti just nendele, kes on jõudnud teatud vanusesse. Minu jaoks on tegu viimaste olümpiaga, kuid loodetavasti seab ROK esiplaanile sportlaste tervise,» sõnas 36-aastane poolakas.