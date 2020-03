Neuville kiitis Tänakut: tänu temale oleme avastanud, et meie autol on palju rohkem potentsiaali

32-aastane Tänak on WRC karjääri jooksul sõitnud M-Spordi, Toyota ja nüüd Hyundai meeskonna eest. 31-aastane Neuville on alates 2014. aastast esindanud vaid Hyundai värve. Just Tänaku kogemused auto arendamisel erinevate meeskondade juures teevad eestlasest väärtusliku tiimikaaslase.

«Kiirus on meil olemas. Pärast Otiga rääkimist oleme aru saanud, et autol on palju rohkem potentsiaali,» sõnas Neuville portaalile DirtFish.

«Ma ei ole pikka aega ühegi teise autoga sõitnud, seetõttu on mul raske võrdlusmomenti leida. Ott seevastu tuli meie juurde Toyotast. Ta annab palju head tagasisidet. Meil on olnud huvitavaid vestluseid, loodetavasti suudame meeskonnana õiges suunas liikuda,» jätkas Neuville.