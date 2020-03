Rootsi parim murdmaasuusataja vahetab ala

Nilsson on Rootsi viimaste aastate parim ning läbi aegade üks edukamaid murdmaasuusatajaid. Olümpiamängudelt on tal ette näidata üks kuld-, kaks hõbe- ja kaks pronksmedalit. Lisaks on tal seitse MM-medalit, millest kaks kuldsed. MK-sarjas on ta individuaalselt poodiumile jõudnud 41 osavõistlusel.