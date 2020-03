Himki juht: kui Ühisliiga hooaega lõpuni ei mängita, tuleks tiitel meile anda

«Ühisliigas on mängitud umbes kaks kolmandikku põhihooaja mängudest. Kui hooajaga ei jätkata, oleks loogiline, et paremusjärjestus kuulutatakse välja hetke tabeliseisu järgi. See on vajalik, sest välja on vaja jagada Euroliiga kohad,» ütles Astahhov Venemaa meediale.

Võimaluse kohta, et meistrivõistlused lihtsalt tühistatakse ja tšempionit välja ei kuulutatagi, ütles klubijuht: «Jah, see on võimalik. Kuid sellisel juhul: kuidas otsustatakse Euroliigasse pääsejad? Eelmise aasta paremusjärjestuse põhjal? Pealegi ütleksid sponsorid sellise otsuse põhjal, et hooaega ei lõpetatud, makske raha meile tagasi!»

Astahhovi sõnul on koroonaviiruse tõttu tekkinud olukord äärmiselt keeruline. «Esmatähtis on inimeste tervis. Meie töötajad teevad tööd kodukontorist. Jälgime pingsalt olukorda. Kui situatsioon rahulikum on, kogunevad VTB klubid ja otsustavad, kas ja kuidas hooajaga edasi minna.»