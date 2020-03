Rootsi laskesuusakoondise treener: Nilssonile peaks see ala sobima

Pichler oli kodumaal Saksamaal, kui Nilssoni otsuse teatavaks tegi. «Olen tema otsuse osas üllatunud, kuid laskesuusatamise üle õnnelik. See on Stinale hea otsus mitmel põhjusel,» rääkis Pichler Rootsi meediale.

«Ta on väga kiire, võimekas ja hea sprinter. Laskesuusatamises on distantsid teistsugused – sõidad kaks kilomeetrit kõvasti, siis puhkad ja siis edasi. See peaks talle sobima,» lisas Pichler.

Kui kaua läheb Nilssonil aega, et tema laskmine oleks heal tasemel? «Kaks aastat,» vastas legendaarne laskesuusatreener.

Lisaks arvab Pichler, et Nilssoni otsus liikuda laskesuusatamise juurde on õige, sest see on Euroopas populaarsem spordiala kui murdmaasuusatamine ja rahasummad on suuremad.

«Laskesuusatamises on rohkem raha ja kuulsust. See on väga suur spordiala Saksamaal, Venemaal ja Kesk-Euroopas. Selgelt kõige suurem talispordiala, mida vaadatakse televiisori vahendusel tohutult. Tipptasemel laskesuusatajad saavad palju raha teenida, Nilssonil võib tulla tulus karjäär,» rääkis Pichler.

Võrdluseks: Rootsi laskesuusataja Hanna Öberg teenis lõppenud hooajal 1,8 miljonit Rootsi krooni (161 273 eurot), aga Nilsson «ainult» 700 000 Rootsi krooni (62 717 eurot), kirjutab Expressen.