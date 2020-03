Rootslased pingutavad: kas MM-ralli kolib põhja poole paremaid tingimusi otsima?

Tänavusel hooajal lühendati Rootsi ralli kehvade lumeolude tõttu üheksale kiiruskatsele ja võistlus toimus peamiselt poristel teedel. Rahvusvahelise Autoliidu pealik Jean Todt ütles, et midagi sarnast enam juhtuda ei saa. Mootorispordiklubi VMT Jämtland on teinud ettepaneku viia Rootsi ralli põhja poole, kus on oluliselt talvisemad olud.