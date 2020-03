Eesti koondislane koroonaviirusest Moskvas: tundub kuidagi kahtlane

«Nii palju kui olen lugenud ja uudiseid vaadanud, siis Moskvas on kuidagi vähe nakatunuid. See tundub kuidagi kahtlane. Aga Venemaa on Venemaa – ei oska rohkem midagi kommenteerida,» rääkis Jaanimaa saates «Spordipühapäev» .

Praegu on sealne käsipalliliiga peatatud. Jaanimaa ootab, mida lähitulevik toob. «Ootame lihtsalt, mis saab ja kuidas asjad arenevad. Hetkel midagi toimumas ei ole. Trenni teeme, mis on väga veider kuidagi, sest mujal Euroopas on ka trennid suletud. Kes on väheke haige, teda ei lasta saali sissegi,» ütles Jaanimaa.