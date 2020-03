Laskesuusatajaks hakkav tippmurdmaasuusataja: armastan biatloni, laskmine on mu kinnisidee

«Tundsin, et ma ei taha enam oodata. Laskesuusatamine on selleks liiga lõbus,» ütles 26-aastane murdmaasuustamises tippsprinterite hulka kuulunud Nilsson.

Väljaandega SportExpressen vesteldes ütles Nilsson, et armastab laskesuusatamist ning laskmine on tema kinnisidee. Tõsi, murdmaasuusatamist ta täielikult ei hülga, kuna kavatseb tulevikus osaleda oma klubiga Rootsi meistrivõistlustel.

Murdmaasuusatamisekoondise peatreeneri Stefan Thomsoni sõnul oli Nilssoni otsus väike šokk. «Tunnen, et ta on veel oma võimete tipus. Samas on meil tugev naiskond, eriti sprindis. Tõsi, Stina kaotamine on suur asi, kuna ta on maailma üks paremaid suusatajaid.»