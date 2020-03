Norra suusaliit kaotab koroonaviiruse tõttu mitu miljonit eurot, rootslased rõõmustavad

Näiteks raporteerib väljaanne VG, et Norra suusaliit võib kaotada kuni ligikaudu 4,5 miljonit eurot. Naistekoondise peatreener Ole Morten Iversen tõdes, et seetõttu võib koondislaste arv väheneda. Kui palju tuleb aga püksirihma koomale tõmmata, pole praegu selge. «See võib olla üks või viis. Või rohkemgi,» ütles Iversen.

Koroonaviiruse majandusmõju tuntakse ka Rootsi spordis, kuid nende suusaliit on rahaliselt paremas seisus. Alaliidu juhi Ola Strömbergi sõnul on svenssonite pangakontol pikutamas umbes 7,3 miljonit eurot. «Oleme valmistunud erinevateks stsenaariumiteks,» ütles Strömberg, lisades, et koondislaste arv peaks tuleval hooajal jääma tänavusega võrreldes samaks.