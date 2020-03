Itaalia jalgpallikoondise peatreener koroonakriisist: keegi polnud valmis selliseks maapealseks põrguks

55-aastane peatreener on sündinud Iesis, mis ei asu küll riigi põhjaosas, kuid koroonaviirus on Itaalias jõudnud sisuliselt kõikjale. Seetõttu muretsebki Mancini oma vanemate pärast, kes elavad siiani Iesis.

Kõige suurema hoobi on saanud Bergamo piirkond. Seal on surnud sadu inimesi ning linna krematooriumid on nii täis, et sõjavägi on pidanud hukkunuid viima mujale.