UEFA lükkas eurosarjade finaalid juuni lõppu

UEFA kodulehel on kirjas, et jutt käib nii meeste kui ka naiste Meistrite liiga ning meeste Euroopa liigast. Uute kuupäevade osas pole veel otsust tehtud, kuid BBC-l on omad andmed juba olemas.

Meistrite liigas jõudis enne koroonakriisi algust selguda neli veerandfinalisti, ülejäänud on veel selgumata. Euroopa liigas on peetud kuus esimest kaheksandikfinaali. On võimalik, et võistluse edasises faasis - kui juunis on mängida võimalik - piirdutakse veerand- ja poolfinaalides ühe mänguga.