Venemaa korvpalliklubi taasalustas treeninguid, aga lubas ameeriklased koju

«Igatseme väga mängude ja korvpalli järele, tahame neid emotsioone, mida korvpall pakub. See on meie lemmikmäng, lemmiktöö, kuid oleme praegu force majeure'i olukorras. On raske hinnata, kas mängud saavad pärast 10. aprilli jätkuda. Selle põhjal, milline on koroonaviirusega olukord Euroopas, kus kõik läheb ainult halvemaks... Ka meie maal suureneb nakatunute hulk üha. Keegi ei tea, millal jälle mängida saab.»