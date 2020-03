Itaalia klubisid ähvardab ülisuur kahjum ja liigat kollaps

Ajalehe La Stampa teatel on 49 välismängijat lahkunud koju. Viimasest korrast, kui pall mängu pandi, on möödunud 16 ning viimasest täisvoorust 51 päeva.

Klubid, sealhulgas Siim-Sander Vene tööandja Varese ning Henri Drelli koduklubi Pesaro on löönud kokku hooaja lõpuni jäänud kohustused ning neid on igal tiimil keskmiselt üle 2 miljoni euro. Play-off'ita võib kogukahjum suureneda veel 3 miljoni euro võrra.

Kõne all on kõikvõimalikud kulud: mängijate palgad, maksud, saamata jääv pileti- ja teletulu, tagasimaksed hooajapiletite omanikele. Väljaanne nendib, et kui riik toeks ei tule, ähvardab tervet kõrgliigat kollaps.