Rapla korvpallimeeskonna mänedžer: jalad löödi kõvasti alt, tuleb jälle kaugelt pihta hakata

14. märtsil saabus korvpalliliidult ametlik teade, et Eesti-Läti ning kohalik meistriliiga on tänavuseks hooajaks koroonaviiruse pandeemia tõttu lõpetatud. Pidada jäid veel mõned põhiturniiri mängud ning play-off´id.

«Pärast otsust minu jaoks suurt midagi ei muutunud, tööpäevad on ikka sama pikad ja üsna sarnased, võib-olla veel keerulisemad,» märkis kogenud mänedžer. «Tegevusi jätkub. Üks osa on meistriliiga, aga Raplas on tähtsal kohal ka noorte korvpall ja jätkub spordihalli renoveerimine.»