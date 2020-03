Hispaania hiid unistab majanduslikult keerulisel ajal Hålandi soetamisest

Kuigi Real kaotab tänavusel hooajal Hispaania kõrgliigas igipõlisele rivaalile Barcelonale kahe punktiga ning mängude jätkumine on koroonaviiruse leviku tõttu küsimärgi all, on selge, et Madridi suurklubi kavatseb esindusmeeskonda noorust ja kvaliteeti juurde tuua. Soovinimekirja tipus on möödunud talvel Dortmundi Borussiaga liitunud 19-aastane tipuründaja Håland.

Reali praegune esiründaja, detsembris 32-aastaseks saanud Karim Benzema, on tänavusel hooajal löönud küll 14 liigaväravat ja teeninud usalduse, kuid saanud sel kalendriaastal kirja ainult kaks tabamust. Mullu klubiga liitunud Luka Jovic pole loodetud läbilööki teinud ja Mariano Diaz mängib pigem varumängija rolli.

Marca kirjutab, et Reali esimene sihtmärk on Håland, kelle mängijaõigused loodetakse omandada jalgpallimaailma kommiraha eest, sest kõigi eelduste kohaselt jätab koroonaviirus majanduslikule olukorrale korraliku jälje. Marca hinnangul on Hålandi hinnaks 70 miljonit eurot, kuid Real loodab norralase saada soodushinnaga. Hålandi leping Dortmundiga kehtib 2024. aasta juunini.