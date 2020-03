Filipiinide poksilegend surma ei karda: kasvasin üles vaesuses ja tean, mida inimesed tunnevad

Koroonaviirus on mõjutanud paljusid riike, piiranud reisimist ning pannud kinni suuremad spordiorganisatsioonid ja -üritused. Viimaste andmete järgi oli Pacquiao kodumaal Filipiinidel teatatud 552 koroonaviiruse juhtumist ja 35 surmast. Pacquiao on mures, et tema tingimused kodumaal halvenevad.